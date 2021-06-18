Vali Erin, İdlib Şehidinin Ailesini Ağırladı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020 tarihinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 Mehmetçiğimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın anne ve babası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Şehidin annesi İhbar Hanım ve babası Kemal Kara'yı makamında ağırlayan Vali Erin, aile ile sohbet ederek sabırlar diledi.

Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu ve onların ailelerinin de şefaatte önde gelenlerden olduğunu kaydeden Vali Erin, şehidin ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Aldıkları hediyeyi öperek başlarına koyan şehidin anne ve babası, Vali Erin tarafından kapıya kadar uğurlandı. (224)