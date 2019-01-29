Tekirdağlı Sporcu Milli Takıma Seçildi

Tekirdağlı sporcu Emri Karakuş, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası üçüncü olarak milli takıma seçildi.

Tekirdağlı sporcu Emri Karakuş, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası üçüncü olarak milli takıma seçildi.



Şampiyona'da 60 kilogramda mücadele eden Karakuş, rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Nelda Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının şampiyonadan güzel bir sonuçla döndüğünü söyledi.



Şilli, Tekirdağ'dan milli takıma bir sporcu daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Zorlu bir şampiyonaydı ama sporcumuz güzel hazırlandığı için iyi bir sonuç aldı. Daha da iyi olabilirdi ama kürsüye çıkması ve milli takıma seçilmesi de bizleri gururlandırdı. Bu aldığı madalyayla Ümit Milli Takımına seçilen sporcumuz uluslararası şampiyonalara katılmak için çalışmalarını sürdürecektir. İnşallah daha iyi dereceler de bekliyoruz." dedi.



Tekirdağ'ın judo da adından söz ettirmeye başladığını dile getiren Şilli, milli takıma bugüne kadar 60 sporcu kazandırdıklarını, çok çalışıp milli takıma daha da fazla sporcu kazandırmak istediklerini aktardı.

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