Gençler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Tekirdağlı sporcular, "7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası"nda mücadele edecek.

Geçen hafta Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda 77 ilden, 2 bin 511 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Işıl Zafer Türkiye şampiyonu olurken, İdil Zafer, Oğuz Tokgöz, Buse Sertel, Alperen Ayaz ve Doğukan Kenan da ilk sekize girmeyi başardı.

Bu yıl ilk 8'e giren sporcular ile geçen yıl ilk 4'e giren Şeyma ve Zeynep Hacıoğlu milli takımla 3-5 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek "7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası"na katılacak.

Turnuvada milli takım antrenörü olarak görev yapacak Oğuzhan Tokgöz, şampiyonada güzel dereceler elde ettiklerini belirtti.

Tokgöz, bu yıl daha güzel başarılar kazanmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Tekirdağ'da başarılı sporcular var. Bu sporculara daha fazla destek olunması gerekiyor. Sporcuların ne kadar elinden tutarsanız onlara ne kadar destek olunursa başarı o kadar artacaktır. Biz en iyi şekilde çalışmalarımıza devam ederek Tekirdağ'a başarılı sonuçlar getirmeye çalışacağız." dedi.