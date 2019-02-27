Son Dakika Haberleri: Tekirdağlı Sporcuların Başarısı

Tekirdağlı Sporcuların Başarısı

44 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen boks şampiyonasında Ayşe Özdemir altın, Nazar Kenan gümüş madalya kazandı.

Tekirdağlı Sporcuların Başarısı, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen boks şampiyonasında Ayşe Özdemir altın, Nazar Kenan gümüş madalya kazandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 33 ilden 348 sporcu mücadele etti.

Tekirdağ'dan şampiyonaya katılan Ayşe Özdemir Türkiye şampiyonu oldu, Nazar Kenan ikincilik elde etti.

Özdemir ve Kenan elde ettikleri derecelerle Romanya da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için milli takıma katılacak.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ülkü Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman sporculara destek olduklarını belirterek, derece elde eden kadın boksörleri ve antrenör Abbas Taşdelen'i tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:12 Kaynak: AA

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