Tekirdağlı Sporcuların Başarısı

İstanbul'da düzenlenen boks şampiyonasında Ayşe Özdemir altın, Nazar Kenan gümüş madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen boks şampiyonasında Ayşe Özdemir altın, Nazar Kenan gümüş madalya kazandı.



Alınan bilgiye göre, Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 33 ilden 348 sporcu mücadele etti.



Tekirdağ'dan şampiyonaya katılan Ayşe Özdemir Türkiye şampiyonu oldu, Nazar Kenan ikincilik elde etti.



Özdemir ve Kenan elde ettikleri derecelerle Romanya da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için milli takıma katılacak.



Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ülkü Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman sporculara destek olduklarını belirterek, derece elde eden kadın boksörleri ve antrenör Abbas Taşdelen'i tebrik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı