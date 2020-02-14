Tekirdağlı tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağlı tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi - Son Dakika

Tekirdağlı tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi

7 saat önce

Tekirdağ'da motor tamircisi Halit Avcıoğlu'nun yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla tasarladığı iki motor, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçıl ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı ve Teknokent Güney Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker tarafından incelendi.

Tekirdağlı tamircinin yakıt tasarrufu için tasarladığı motoru yetkililer inceledi, System.String[]

Tekirdağ'da motor tamircisi Halit Avcıoğlu'nun yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla tasarladığı iki motor, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçıl ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı ve Teknokent Güney Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker tarafından incelendi.

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan Avcıoğlu, araçlarda yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla iki motor tasarladı.

Avcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, motoru 3-4 senede tamamen kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.

Kısa süre sonra motorları araçları monte ederek testler gerçekleştireceğini anlatan Avcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu motor hava kirliliğini önleyecek ve uzun ömürlü olacak. En önemli özelliği, az enerjiyle çok güç üretmesi. Motorda elektronik hiçbir şey olmayacak. Su, yağ ve yakıt göstergesi bulunacak. Benzini püskürterek değil buharla püskürterek motoru çalıştıracağım. Daha önce bunlarla ilgi test yaptım."

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akçıl ile NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eker, Avcıoğlu'nun tasarladığı motorları inceleyerek rapor hazırladı.

Eker, hazırladığı raporu Valiliğe sunacağını bildirdi.

Namık Kemal Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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