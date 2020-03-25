Tekirdağlı yaşlılar "Evde kal" çağrısına uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağlı yaşlılar 'Evde kal' çağrısına uyuyor - Son Dakika

Tekirdağlı yaşlılar "Evde kal" çağrısına uyuyor

14 dakika önce

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına genellikle uydukları görülüyor.

Tekirdağlı yaşlılar

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına genellikle uydukları görülüyor.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsların ve olumsuz havanın da etkisiyle yaşlılar evlerinden çıkmıyor.

Yaşlı vatandaşların sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Bedesten Çarsısı ve sahil dolgu alanının iki gündür boş olduğu görüldü.

Evlerinde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Tekirdağ Valiliği bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Köprübaşı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:56 Kaynak: AA

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