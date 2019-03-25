Son Dakika Haberleri: Tekirdağlı Yelkencilerden Birincilik

Tekirdağlı Yelkencilerden Birincilik

1 saat önce

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda optimist ve laser sınıflarında birinci oldu.

Tekirdağlı Yelkencilerden Birincilik, System.String[]
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası'nda optimist ve laser sınıflarında birinci oldu.

Kulüp, yıldızlar kupasında 112 Optimist ve 74 Laser sınıfı sporcusu mücadele etti.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcularından Kutsal Güneş Kurnaz optimist gençlerde, Zülal Alev Erkan da laser 4.7 kızlarda altın madalyanın sahibi oldu.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Uzel, her zaman sporcularına güvendiklerini belirterek, "Sporcularımız her katıldıkları organizasyonlarda dereceler elde ediyor. Yıldızlar Kupasında da en iyi dereceyi yapıp birinci olmayı başardılar. Tekirdağ'ın adını duyurmaya devam ediyorlar. Elde ettikleri bu dereceyle milli takımda kampında yer alacaklar ve Alev Erkan laser 4.7 Avrupa ve dünya şampiyonalarında, Güneş Kurnaz ise Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Türkiye, Tekirdağ, Güncel
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