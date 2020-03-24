Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağlılar 'evde kalın' çağrısına uyuyor - Son Dakika

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

6 saat önce

Tekirdağ'da soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle, vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Tekirdağ'da soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle, vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Soğuk ve yağmurlu havanın hakim olduğu kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerinden dışarı çıkmıyor.

Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.

Öte yandan sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlar da polis ve zabıta ekiplerince uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Tekirdağlılar evde kalın çağrısına uyuyor

Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:46 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı! Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı!         
12:43
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]