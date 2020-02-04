Tekirdağlılar fiyatı yükselmesine rağmen hamsiden vazgeçmiyor - Son Dakika
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Tekirdağlılar fiyatı yükselmesine rağmen hamsiden vazgeçmiyor

6 saat önce

Tekirdağ'da vatandaşlar, fiyatı 35 liraya kadar çıkmasına rağmen hamsiyi tercih ediyor.

Tekirdağlılar fiyatı yükselmesine rağmen hamsiden vazgeçmiyor, System.String[]

Tekirdağ'da vatandaşlar, fiyatı 35 liraya kadar çıkmasına rağmen hamsiyi tercih ediyor.

Tekirdağlı balıkçıların son günlerde Marmara'da nadiren denize açılması, tezgahlardaki balık fiyatlarını yükseltti.

Vatandaşlar, fiyatı 35 liraya kadar çıkmasına rağmen hamsiden vazgeçmiyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara'da balığın azalmasının fiyatları yükselttiğini söyledi.

Balıkçıların limana çok az balıkla dönmeye başladığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız bu sene sezondan memnun değil. Ocak ayında Karadeniz'de hamsi oldu, şimdi o da azaldı. Balığın az olması tezgahlara da yansıyor. Belki sezon sonuna doğru bir hareketlilik olur da sezonu güzel bitiririz." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da bu sene sezonun çok durgun geçtiğini, vatandaşların bu yıl da ucuz balık tüketemediğini ifade etti.

Ocak ayında bir süre yaşanan hamsi bolluğunun sona erdiğini anlatan Erol, "Hamsinin kasası 340 liradan satılıyor. Fiyatın yüksek olmasına rağmen vatandaşlar hamsiden vazgeçmiyor." diye konuştu.

Erol, vatandaşların hem alışkanlıkları hem de çok sevdiği için sezon boyunca fiyatı yükselse de hamsiyi tercih ettiğini dile getirdi.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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