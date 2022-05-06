Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı - Son Dakika
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Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı

06.05.2022 12:05
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı

TEKİRDAĞ'da Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kahvaltı sonrası, dileklerini kağıtlara yazıp Marmara Denizi'ne attı, bazıları ise sahildeki kumların üzerine çizdi.

TEKİRDAĞ'da Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kahvaltı sonrası, dileklerini kağıtlara yazıp Marmara Denizi'ne attı, bazıları ise sahildeki kumların üzerine çizdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde baharın gelişi geleneksel Hıdırellez kahvaltısı ile kutlandı. Kahvaltıya katılanlar daha sonra deniz kenarına inip, dualar ederek dileklerini yazdıkları kağıtları denize attı, bazı vatandaşlar ise kumların üzerine çizdi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile çok sayıda vatandaşlar sahil dolgu alanında kurulan sofralarda kahvaltı yaptı.Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Hıdırellez sabahı 6 Mayıs, vatandaşlarımızla birlikte saat 05.00'ten itibaren sahildeyiz. Ramazan münasebeti ile yıllardır sürdürdüğümüz geleneksel Hıdırellez kahvaltıların 3 sene ara verdik. Tabi 30 gün geçince her sene 10 gün geriye giderek artık bu sene ile birlikte her sene olacak. Bu sene de hem koronavirüsten de kurtulmuş olmanın verdiği güzellik içerisinde bu sabah kahvaltısını organize ettik. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız çok mutlu, bizde mutluyuz, onların mutluluğu bizi mutlu ediyor. Bundan sonra bu tür etkinliklerde çok bir araya geleceğiz. Gerçekten Tekirdağ çok güzel hizmetleri alıyor, almaya da devam edecek bundan emin olsun vatandaşlarımız. Önümüzde 2 senemiz daha var bu süreç içerisinde ne söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz. Vatandaşlarımıza her şey çok güzel olacak diyorum, bütün vatandaşlarımızın Hıdırellez bayramını kutluyorum" dedi.


Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
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Tekirdağ, Baharı Hıdırellez Kahvaltısı ile Karşıladı Tekirdağ, Baharı Hıdırellez Kahvaltısı ile Karşıladı

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Hıdırellez, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı - Son Dakika


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