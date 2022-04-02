TEKİRDAĞLILAR, İLK SAHURA MEHTERAN EKİBİNİN ÇALDIĞI MARŞLARLA UYANDI - Son Dakika
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TEKİRDAĞLILAR, İLK SAHURA MEHTERAN EKİBİNİN ÇALDIĞI MARŞLARLA UYANDI

02.04.2022 05:39

TEKİRDAĞ'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk sahuruna Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlarla uyandı.

TEKİRDAĞ'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk sahuruna Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlarla uyandı.

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl da Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için mehteran, bando takımı ve ilahi ekibi kurdu. Kurulan ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşları sahura uyandırıyor. Ramazan ayının ilk sahuruna Tekirdağlılar mehteran takımının hücum marşı ile uyandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; bugün ramazanın ilk sahurunu yaptıklarını belirterek, 'İlk sahurda hemen hemen bütün mahallelerimizde toplam 150 kişilik ekibimizle birlikte hem mehteran hem ilahi guruplarımız hem de bando takımlarımızla birlikte sahur programları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı ramazan ayında sahura kaldıracağız, aynı organizasyonların bir benzeri de iftarda yapılıyor. İnşallah bu sene Allah nasip ederse hedefimiz 100 bin kişiyle iftar yapmak. Şehrin her bölgesinde her gece her mahallesinde düzenli olarak iftar yapmış olacağız. İnşallah güzel bir organizasyon olacak, 2019'da da, 2020'de de pandemi döneminde de yaptık özel izin alarak. Vatandaşımızda çok mutlu olmuştu, devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz, özellikle üstüne basarak belirtmek istediğim mehteranla birlikte sahuru yapmak, sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak gerçekten çok güzel, çok keyifli oluyor' dedi.

Mehteran takımı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde oturan vatandaşları ramazanın ilk sahuruna çaldığı hücum marşı ile uyandırdı. Vatandaşların bazıcıları evlerinin balkon ve pencerelerinden mehteran takımını telefonları ile kaydetti.

TEKİRDAĞLILAR, İLK SAHURA MEHTERAN EKİBİNİN ÇALDIĞI MARŞLARLA UYANDI
TEKİRDAĞLILAR, İLK SAHURA MEHTERAN EKİBİNİN ÇALDIĞI MARŞLARLA UYANDI
TEKİRDAĞLILAR, İLK SAHURA MEHTERAN EKİBİNİN ÇALDIĞI MARŞLARLA UYANDI

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Cüneyt Yüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞLILAR, İLK SAHURA MEHTERAN EKİBİNİN ÇALDIĞI MARŞLARLA UYANDI - Son Dakika


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