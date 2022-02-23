Tekirdağlılar, lezzeti nedeniyle Karadeniz hamsisini tercih ediyor - Son Dakika

Tekirdağ'da, fiyatı yüksek olmasına rağmen lezzeti nedeniyle en çok Karadeniz hamsisi tüketiliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz hamsinin ağlara az takıldığı için fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

Bu yıl sezonun durgun geçtiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene bütün balıkçılar için umutla başladı. İlk başlarda güzel balık oldu ama sonradan durgunluk yaşandı." dedi.

Bazı teknelerin avlanmayı bıraktığını anlatan Pehlivanoğlu, küçük tekne balıkçılarının karides avcılığına devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşın hamsiden vazgeçmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Şimdilerde Karadeniz hamsi tezgahları süslüyor. Geçen hafta fiyatı 60 liraydı bu hafta 50 liraya düştü. Vatandaşlarımız hamsinin lezzetini bildiği için diğer sezonlara göre fiyatı yüksek olsa da hamsiden vazgeçmiyor. Balık artarsa belki fiyatlarda biraz daha düşüş olabilir diye bekliyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da bugünlerde hamsinin çok lezzetli olduğu dile getirdi.

Erol, hamsinin tezgahların gözdesi olduğunu belirterek, "Balığın az olması nedeniyle geçen hafta hamsi fiyatı daha yüksekti. Fiyat 60 liraya çıktı. Karadeniz'de hamsi avcılığı devam ediyor. Bu hafta fiyatlar 50 liraya düştü. Vatandaşın hamsiye ilgisi güzel. Hamsinin yanında istavrit, çupra ve çinekop da tercih ediliyor. İnsanlarımız balığı her zaman severek tüketiyor." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Mustafa Yıldız da hamsinin çok lezzetli olduğunu ve balığı ailece severek tükettiklerini dile getirdi.