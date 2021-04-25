TEKİRDAĞLILAR SAHURA BANDO İLE UYANIYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin ramazan nedeniyle kurduğu 120 sahur bandosu ve mehteran ekibi, vatandaşları müzik eşliğinde sahura uyandırıyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin belediyesi tarafından, ramazan ayı geleneklerini yaşatmak ve salgın döneminde ekonomik zorluk çeken yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla 120 kişilik sahur bandosu ve mehteran ekibi kuruldu. Kurulan sahur bandosu ve mehteran ekibi ilçenin çeşitli mahallelerinde sokak sokak dolaşarak, vatandaşları sahura uyandırıyor. Bandonun müzikleri eşliğinde uyanan vatandaşlar, ellerine cep telefonunu alarak bando takımını ilgiyle izledi.

'RAMAZANIN MANEVİYATINI YAŞATMAK İSTEDİK'

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kültürü yaşatmak istediklerini belirterek, Ramazanda kendi kültürümüz olan, sahurlarda roman kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızı hem bando eşliğinde hem de mehteran eşliğinde uyandırarak, ramazanın belli günlerinde organizasyon yapıyoruz. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene de buna benzer bir çalışma yaptık, eskiden bütün sokaklarımızda davulcularımız gezerdi ama şimdi şehir büyüdü, bütün sokakların her birine davulcuların girebilme şansı yok. O nedenle biz, en azından bu kültürün yaşaması ile alakalı ramazanın belli günlerinde hem bando ekibimizle hem de mehteran ekibimizle birlikte şehirde bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 120 tane kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Hem de bu pandemi şartlarında onlar da bir gelir elde etmiş oluyor. Kaymakamlığımızla birlikte organize ediyoruz, bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun o kültürün yaşaması lazım. Ramazanın o buram buram maneviyat kokan ikliminde davulcular, bandocular, mehteran bence güzel bir renk katıyor. İnşallah daha güzellerini, daha güzel organizasyonları bir dahaki ramazanlarda daha geniş şekilde yapabiliriz deyi konuştu.