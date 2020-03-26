Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi'nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.



Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tekirova mahallesinde kaldırımlar, meydanlar, belediye Tekirova hizmet binası, Tekirova Jandarma Komutanlığı, parklar, oyun grupları ve ara sokaklar dezenfekte ediliyor. Tedbiri asla elden bırakmadan Kemer halkı için çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde de çalışmalarına devam ediyor.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüse karşı aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemizde kötü bir olay yaşanmaması için belediye ekiplerimiz tüm gücüyle sahada aktif halde. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızdan tek ricamız herkes evde kalsın. Alınan tedbirlere riayet edildiği takdirde bu işin üstesinden milletçe geliriz. Gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz, halkımız için tedbir almaya devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA