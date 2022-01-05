Tekirova imar planı askıya çıkacak - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tekirova'da gerçekleştirilecek imar çalışması hakkında mahalle sakinleri bilgilendirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahalle Muhtarı Mustafa Barış ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirova bölgesi için 2012'de yapılan imar planının mahkeme kararıyla iptal edildiğini anımsatan Topaloğlu, daha sonra ise 2019'da bir plan hazırlandığını ve bu plana göre vatandaşların payından yüzde 43,7'lik bir düşüş öngörüldüğünü kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir çalışma yaparak bu payı yüzde 39,6'ya düşürdüklerini aktaran Topaloğlu, "İmar planına ilişkin uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeninden geçti. Şimdi ise önce imzaya açılacak ardından askıya çıkacak." ifadesini kullandı.

Topaloğlu, bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal da imar planının son durumu hakkında mahalle sakinlerine teknik konularda bilgiler verdi.