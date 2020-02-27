"Tekke çorbası" geleneği 8 asırdır sürdürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tekke çorbası' geleneği 8 asırdır sürdürülüyor - Son Dakika

"Tekke çorbası" geleneği 8 asırdır sürdürülüyor

6 saat önce

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 8 asırdır arife günleri ve Regaip kandillerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 8 asırdır arife günleri ve Regaip kandillerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Merkeze bağlı Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, dini bayramların arifeleri ile Regaip kandillerinde çevre köylerden ve illerden gelenleri Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede ağırlıyor.

Yıllardır tencere ve kaplarıyla türbeye gelen binlerce kişi, söz konusu günlere özel pişirilen çorbadan alıp evlerine götürüyor.

Çorbanın bu yıl yapımını üstlenen ailenin üyelerinden Hüseyin Tekkeşin, AA muhabirine, Şeyh Ahmet Türbesi Vakfının 1207 yılında kurulduğunu söyledi.

Ailenin yıllardır tekkede konaklayan misafirlere yemek ikram ettiğini belirten Tekkeşin, şunları dile getirdi:

"Atalarımız Orta Asya'dan buraya gelmiş. Eskiden bölgede yolculuk yapanlar, kervanlarla bir yerden bir yere gidenler dinlenmek için tekkeye gelirmiş. Her gün Tekkeşin ailesinden biri görevlendirilir, o gün sıra kimdeyse o kişi gelenlere yemek ikram edermiş. Zamanla gelişen teknolojiyle birlikte insanlar artık bir yerde kalmıyor. Hızla gelip gidiyor."

Geleneğin zamanla değiştiğini belirten Hüseyin Tekkeşin, "Artık insanlar konaklamadığı için Ramazan ve Kurban bayramları ile üç ayların başı olan Regaip Kandili'nde çorba pişirip ikram ediyoruz. Bu çorbaya 'tekke çorbası' diyoruz. Bugün 15 kazan civarında çorba pişiyor. Çevre ilçelerden ve çevre illerden çorba için gelenler oluyor. Şifa niyetine çorbamızı içmeye geliyorlar." diye konuştu.

Akşamları da kurulan yaklaşık 20 sofrada yemek ikram edildiğini aktaran Tekkeşin, "Erkekler akşam namazından sonra gelirler, yemeklerini yerler. Kapımız herkese açık." ifadesini kullandı.

Kastamonu, Gölköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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