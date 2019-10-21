Son Dakika Haberleri: Tekke Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı yapıldı
Son Dakika Güncel Tekke Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı yapıldı

Tekke Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı yapıldı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nin eskiyen içme suyu hattını yeniledi.

Tekke Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nin eskiyen içme suyu hattını yeniledi.


Antalya'nın dört bir yanında çalışmalarına devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, arıtmadan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından içme suyuna Elmalı'nın altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. ASAT ekipleri son olarak Elmalı'nın Tekke Mahallesi'ne 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşedi. Çalışmaların ardından Tekke Mahallesi modern bir içme suyu alt yapısına kavuştu. Öte yandan ASAT ekipleri Elmalı merkezinde mevcut içme suyu hattında yürüttüğü deplase çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. ASAT eskiyen içme suyu borularını değiştirerek, yerine dünya standartlarında yeni içme suyu hattı döşüyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tekke Mahallesi, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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