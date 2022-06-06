Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii'nin temeli atıldı

SAMSUN Samsun Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii'nin temeli, düzenlenen törenle dualarla atıldı.

450 m2 alan ve 750 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii'nin temeli protokolün katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra söz alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, uygulama imam hatip liselerinin önemine değindiler.

"Samsun 8 olan proje imam hatip okulu sayısı 14'e çıktı"

6 adet proje imam hatip okulunun daha Samsun'a yapılacağını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, "Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi her şeyiyle tam tekmil bir okul. İmkanları mükemmel ama bir tek camimiz eksikti, onun da temelini bugün atıyoruz. En kısa zamanda da bitirmek suretiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız. Sadece bina ile olmuyor. Eğitim camiası da çok önemli. Buradaki eğitim camiamızın da güzel hizmetler yapacağına eminiz. Proje imam hatip okullarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu manada Samsun'da 8 proje imam hatip okulumuz vardı. Bunlar geçen haftaki bakanlık onayı ile 6 tane daha ilave edilerek 14'e çıkmış oldu. Proje okullarında müfredat biraz daha ağırlıklı oluyor. Öğrencilerimiz biraz daha bilinçli olarak bu okulları tercih ediyorlar. Başarılı olacaklarına da inanıyoruz. Bizlere düşen inşaat ve eğitimin programına şimdiden başlamak" dedi.

"Bakan Özer Samsun'da proje açıklayacak"

Hafta içi Samsun'u ziyaret edecek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in projeler açıklayacağına da değinen Vali Dağlı, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'de açıkladı. Duymayanlar duysun; artık öğrencilere kaynak kitapları da dağıtılacak. Yani dışarıdan kaynak kitap aramak ya da bunlar masraf etmek durumunda kalmayacağız. Bu da çok önemli bir gelişme. İnşallah bakanımızın yeni müjdeleri de gelecek. Muhtemelen perşembe günü Milli Eğiti Bakanı Mahmut Özer Samsun'u ziyaret edecek. Samsun'a özgü ve Samsun'dan Türkiye'ye dağılacak olan yeni projelerini açıklamış olacaklar. İnşallah bu gelişmeler de ilimize ve Türkiye'ye hayırlı olur" diye konuştu.

Başkan Demir: "Tekkeköy, yıldız bir ilçe olarak geleceğe, istikbale emin adımlarla yürüyor"

Cami açılışının yapıldığı Tekkeköy ilçesinin Türkiye'nin yıldız ilçelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Tekkeköy ilçesi, Türkiye'de yıldız bir ilçe olarak geleceğe, istikbale emin adımlarla yürüyor. Nüfusu artıyor, modern hale geliyor, gelişiyor, gıda, lojistik ve yeni OSB'leriyle, sanayisiyle kırsalda ve merkezde çok mamur hale gelen güzel bir ilçe; Tekkeköy. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin olduğu alan ve binaları birçok yerde yoktur. Bu Tekkeköy'e nasip oldu. Zaten burada çok güzel eğitim veriliyor. Bugün de çok önemli bir uygulama camisinin temeli atılacak. Bunlar durup dururken olmuyor. Ölüm aklımıza geldiğinde geriye dönüp baktığımızda insana dair, gelecek nesillere dair yapılan işler aklına geliyor. Kendi yediği, içtiği hiçbir şey aklına gelmiyor. Bu camiin ilçeye yapılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından caminin temeli dualar eşliğinde atıldı. Uygulama camisinin 6 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.