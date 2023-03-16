Tekkeköy Atatürk İlkokulu Öğrencileri, 'Dance Of Colors' eTwinning Projesine Renk Katıyor

eTwinning'in birleştirici çatısı altında hem öğrenip hem eğlenen Samsun Tekkeköy Atatürk İlkokulu öğrencilerinin dahil olduğu 'Dance of Colors' projesinin 10 Türkiye, 2 Romanya, 1 İspanya ve 1 Yunanistan olmak üzere 14 ortağı bulunmakta. Samsun Tekkeköy Atatürk İlkokulu'daproje ortağı olan Sınıf Öğretmeni Kübra Kaya; 'Okulumuzda ilk defa yapılan eTwinning projesinde öğrencilerimizle birlikteyer almak çok mutluluk verici.Proje okulumuza renk katacak. Ocak ayında başlayan proje mayıs ayında sona erecek. Tüm proje ortaklarımıza başarılar diliyorum' diye konuştu.

(Proje ortakları:Alba Veredas Urbaneja, Kübra Kaya, Çiğdem Şakır, Elanur Kuzu, Evi Tsampoukodu, Gülnihal Alkan Dilbaz, Gizem Yahşi, Ileana Pasol, Kumru Yıldırım, Leyla Aksu, Monica Velea, Servinaz Özgen, Ümmühan Özer, Zehra Öztürk.)