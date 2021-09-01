Tekkeköy Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Tekkeköy Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı'nda görüşülen 6 gündem maddesinin tamamı komisyonlara havale edildi.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı belediyenin meclis toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. Mecliste görüşülen tüm maddeler daha kapsamlı araştırılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında söz alan Aydın Karmil, "Son meclis toplantımızın ardından Batı Karadeniz'de bir sel felaketi yaşandı. Bir süre önce de orman yangınları yaşanmıştı. Hem yangın bölgesinde hem de sel bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu tür afetlerin sonudur diye dua ve temenni ediyoruz. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da hep birlikte kutladık. Nice 90, 100 ve bin yıllara daha diyoruz. Bu zaferler esnasında şehadete yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazi olup da ebediyete intikal eden gazilerimizin de Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz necip bir milletiz. Tarihinde böyle büyük zaferler olan başka bir millet daha yok. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kurucularını rahmet ve millet ile anıyoruz" dedi.

Komisyonda görüşülecek maddeler tekrar meclise sevk edildikten sonra karara bağlanacak.