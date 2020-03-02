Tekkeköy Belediye Meclisi - Son Dakika
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Tekkeköy Belediye Meclisi

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi'nde görüşülen 6 maddeden 5'i oy birliğiyle, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

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SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi'nde görüşülen 6 maddeden 5'i oy birliğiyle, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.


Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Meclis Toplantısı belediye binasındaki meclis toplantı salonunda yapıldı. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda "Küçük Sanayi Alanına isabet eden taşınmazın satış yetkisinin belediye encümenine verilmesi" ile ilgili madde oy çokluğu ile kabul edilerek, komisyona havale edildi. Diğer 5 gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara havale edildi.


"Vatanımıza zerre kadar halel gelecek durumda dimdik karşılarına dikiliriz"


Meclisi açmadan önce İdlib'de yaşanan saldırı hakkında söz alan Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, "Yurt savunması, Orta Doğu'nun huzur ve refahı için kanlarını döken şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Başta yakınları olmak üzere devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah, bir daha böyle elem dolu olaylardan ülkemizi, cümlemizi, yurdumuzu ve vatanımızı muhafaza buyursun. Biz güçlü, duruşlu, sabırlı ve metanetli bir toplumuz. Her türlü yardım anlamında kolumuzu, kanadımızı gereriz. Kutsal değerlerimize, vatanımıza zerre kadar halel gelecek durumda da dimdik karşılarına dikiliriz. Allah, ülkemize birlik ve beraberlik nasip etsin. Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bunu da Türk milleti gösterdi. Bu konuda da Türk milletine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.


Karmil'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri de İdlib'deki saldırıyı kınayarak, şehit olan Mehmetçiklere rahmet, gazilere de acil şifalar dilediler. - SAMSUN

Tekkeköy, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:38 Kaynak: İHA
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