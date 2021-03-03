Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor

03.03.2021 15:42
Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor, System.String[]

Tekkeköy Belediyesi bünyesinde yaklaşık beş yıldır hizmet veren ve 300'den fazla aileye yılın 365 günü günde iki öğün sıcak yemek yardımı ulaştıran aşevine tüm ihtiyaçlarının karşılanması için nakit bağış kabul edilmeye başlanılacak.

Tekkeköy Belediyesi bünyesinde yaklaşık beş yıldır hizmet veren ve 300'den fazla aileye yılın 365 günü günde iki öğün sıcak yemek yardımı ulaştıran aşevine tüm ihtiyaçlarının karşılanması için nakit bağış kabul edilmeye başlanılacak.

Tekkeköy Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesindeki örnek çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyerek ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.

Tekkeköy'de her eve sıcak yemek

Aşevinin daha geniş alanlarda faaliyetler yürütebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Aşevimiz vasıtasıyla her gün ailelerimizin sofralarına sıcak yemeklerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde yaklaşık beş yıl önce kurduğumuz ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, evinde yemek yapamayacak durumdaki büyüklerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimize aşevimiz vasıtasıyla kol kanat geriyoruz. Bu ailelerimize her gün günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran aşevimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasının yanında maddi bağışlarda resmi bir şekilde yapılacak. Sosyal yardımlaşma müdürlüğümüz bünyesinde belediye meclisimizin kararıyla oluşturulan sadece aşevinin ihtiyaçları için açılan banka hesaplarımıza bundan sonra her türlü nakdi bağış yapılabilecek. Ramazan yardımları, kurban bağışı, maddi yardımlar ve diğer tüm yardım ve bağışlar için oluşturulan hesaplara yapılan tüm işlemler resmi bir şekilde kayıt altına alınmasının yanında bağışçılar belgelerini gönül rahatlığıyla alabilecekler. Şeffaf bir şekilde yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken bağışçılarda tüm işlemleri açık bir şekilde takip edebilecekler" dedi.

Sosyal belediyecilikte örnek

Senenin sadece belirli günlerinde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü iğneden ipliğe her alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz" diye konuştu.

Faaliyetleri ile örnek alınan Tekkeköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarında bahseden Başkan Togar, "İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli ve akülü sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek, evde kuaförlük hizmeti, kıyafet yardımı, mobilya, beyaz eşya, burs, kırtasiye yardımı, eğitim desteği, öğrencilere tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayacak kişilere her gün sıcak yemek ve pandemi sürecinin başladığı günden itibaren evde karantinada olanlara sıcak yemek ulaştırılması gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik, konteyner ve betonarme evler yaparak ailelere yaşanabilir mekanlar kazandırdık. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada her alanda yardımlarımız aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor
Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor
Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor
Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor
Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor

Hasan Togar, Tekkeköy, Hisarcık, Ramazan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müdürünün tacizine uğrayan genç kadın soluğu savcılıkta aldı: Sık sık arıyor, "İki tane karım var zevk alamıyorum" diyor Son dakika! TBMM Başkanlığı'na 8 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke sunuldu FETÖ'cüler yine iş başında! New York sokaklarındaki panolarda skandal Erdoğan reklamları 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum Son Dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem AVM'de çocuğa şiddet kamerada! Çevredeki vatandaşlar bu vicdansızlığa kayıtsız kalamadı Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı
Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı Erzurumspor ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı         
15:30
Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var Esenyurt TEM'de ortalık savaş alanı! Karşı şeride giren otomobil 4 aracı biçti, yaralılar var         
15:19
Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi Otel girişine tırmanıp megafonla halka seslendi         
14:58
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı Tarlasında bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenince hemen satışa çıkardı         
14:25
Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü Yaşlı kadın düşünce yardımına zabıta koştu! Eliyle yastık yapıp montuyla üstünü örttü         
13:29
Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı Van'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası tırdan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı         
12:52
Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı Murat Yıldırım, Ramo dizisinden etkilenerek eşine hakaret eden hayranlarına sert çıkıştı         
12:29
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı Grup toplantısında dikkat çeken detay! Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in HDP'li vekillerle ilgili sözlerini alkışlamadı         
11:28
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:11
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 15:53:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekkeköy Belediyesi Aşevi her sofraya ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei