Tekkeköy Belediyesi ekipleri hastalar için seferber oldu - Son Dakika
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Tekkeköy Belediyesi ekipleri hastalar için seferber oldu

6 saat önce

Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürdürdüğü çalışmaların yanında özellikle hastaların hastaneye ulaştırılması için seferber oldu.

Tekkeköy Belediyesi ekipleri hastalar için seferber oldu, System.String[]

Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürdürdüğü çalışmaların yanında özellikle hastaların hastaneye ulaştırılması için seferber oldu.


Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipler, ilçenin yüksek yerlerinde etkili olan alanlardaki karla mücadele çalışmalarının yanında hastaların hastanelere ulaştırılması için sefer oldu. Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekiplerinin hava tahmin raporları doğrultusunda önceden tedbir almaları ve koordineli bir şekilde çalışmaları ile ulaşımda aksamalarında önüne geçti.


Ekipler teyakkuzda


Acil hastaların hastaneye ulaştırılması için ekiplerin gece gündüz dur durak bilmeden çalıştığını ifade ederek sözlerine başlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Hava tahmin raporları doğrultusunda beklenen kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Aşırı kar yağışı nedeniyle etkilenen mahallelerimizde kapanan yolları ekiplerimiz hemen ulaşıma açtı. Özellikle hastalarımızdan gelen telefonlar üzerine acil hastaların hastaneye ulaştırılması için seferber olduk. Sağlık ekipleriyle iletişim halinde hareket eden personelimiz ambulansların önünden yolları temizleyerek hastaların evinden alınıp hastaneye sevk edilmesini sağladılar. Bu manada Karışlar mahallemizdeki acil bir hastanın hastaneye ulaştırılması için sağlık personeline yardım eden ekiplerimiz ambulansın hastamızı evinden alıp hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Bu ve buna benzer onlarca durumda her zaman her yerde halkımızın iyi ve kötü gününde yanındayız" dedi. - SAMSUN

Fen İşleri Müdürlüğü, Tekkeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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