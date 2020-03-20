Tekkeköy Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekkeköy Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı

7 saat önce

Tekkeköy Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapılıyor.

Tekkeköy Belediyesi korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı, System.String[]

Tekkeköy Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapılıyor. İlçede bulunan tüm ortak kullanım alanları ilaçlanıp temizleniyor.


Dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmaları daha da önem kazandı. Tekkeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin tamamındaki okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, parklar, çocuk oyun alanları, belediye hizmet binaları, konaklar, kompleksler ve tüm ortak kullanım alanlarını tepeden tırnağa dezenfekte edip temizliyor. Ayrıca mesai kavramı gözetmeksizin emek harcayan ekipler ilçedeki tüm iş yerleri ve ticarethanelere teker teker girerek ilaçlayıp dezenfekte etti.


Tekkeköy'ün her yerinde dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Dünyada hızlı bir şekilde yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü ile mücadele için bizde yerelde ilk andan itibaren dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımıza başladık. Belediyemizin bütün birimleri ve personel ile topyekun çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülke olarak tepeden tırnağa herkes elinden geleni yaparak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci, inşallah birlikte atlatacağız. Yayınlanan, ilan edilen kurallara herkes mutlaka uymalı ve tedbiri elden bırakmamalı. Bakanlıklarımızın, kurumlarımız yayınladığı tedbirlere uyarılara harfiyen uymalıyız. Ayrıca toplu alanlardan uzak durmalı ve gönül selamı ile selamlaşmaya dikkat etmeliyiz. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - SAMSUN

Tekkeköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

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