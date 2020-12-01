Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik

01.12.2020 14:10
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik, System.String[]

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmak için sosyal yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmak için sosyal yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Sadece belirli günlerde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü iğneden ipliğe her alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda gerçekleştiren Tekkeköy Belediyesi ilçe halkının her zaman yanında olmaya ve vatandaşlarına her konuda destek sağlamayı sürdürüyor. Faaliyetleri ile örnek alınan Tekkeköy Belediyesi ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli ve akülü sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek, evde kuaförlük hizmeti, kıyafet yardımı, mobilya, beyaz eşya, burs, kırtasiye yardımı, tablet dağıtımı ve pandemi sürecinin başladığı günden itibaren evde karantinada olanlara sıcak yemek ulaştırılması gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik, konteyner ve betonarme evler yaparak ailelere yaşanabilir mekanlar kazandırıyor.

Tekkeköy Belediyesi her zaman sahada

Sosyal Belediyecilik anlamında örnek bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten Togar, "Bugüne kadar ilçemizin farklı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize prefabrik ev inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda, eğitim, barınma ve daha birçok yardımın yanında maddi imkanı olmayan ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik ve betonarme evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar tadilat, onarım, bakım, malzeme yardımı, konteyner ve betonarme evlerin yapımının yanında prefabrik evler yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik" diye konuştu.

Her alanda sosyal belediyecilik

Sağlıkla ilgili birçok yardım faaliyeti de yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Togar, "İlçemizde yaşayan bireylerin sağlığı her şeyden önde gelir. Bizlerde vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürdürmeleri ve karşılaştıkları sorunlara anında müdahil olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı doktora hasta taşıma aracıyla götürüp tekrar geri alıyoruz. İlaçlarını ve hastane ile ilgili masraflarını ödemeye çalışıyoruz. Her yıl iki yüze yakın çocuğumuzu sünnet ettirerek evlatlarımızın ve ailelerinin mutluluğunu da paylaştık. Evlerinde yemek yapamayan yalnız yaşayan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek yardımında bulunuyoruz. Ayrıca pandemi sürecinde ilk günden itibaren evlerinde karantinaya alınan ailelerimize sıcak yemeklerini ulaştırdık. Hayır çarşımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıyafet ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye ve okul malzemesi başta olmak üzere burs desteği veriyoruz. Yine bu yıl uzaktan eğitimden yararlanmakta sorunlar yaşayan beş yüzün üzerindeki öğrencimize tabletlerini dağıttık. Engelli vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuyoruz. Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara evde kuaförlük hizmeti sunduk. İlçemizde dünyaya yeni gözlerini açan bebeklere hoş geldin demek aile bütçesine bir nebze olsun katkı sağlayıp, ailenin mutluluğunu paylaşmak için yeni bebeği olan ailelere hoş geldin bebek seti ulaştırdık" şeklinde konuştu.

Aralıksız yardımlar

Tekkeköy Belediyesi olarak sadece Ramazan ayında düzenli olarak erzak ve gıda dağıtımında bulunmadıklarına dikkat çeken Başkan Togar, "İlçemizde yaşayan elli bin nüfusun tamamının taleplerini karşılamamızın yanında ihtiyaç sahiplerine daha özenle davranarak ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yapmış olduğumuz sosyal doku anketi çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahiplerinin başta birincil ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve özellikle evleri oturulmayacak durumda olan bütün ailelerimizi sıcacık, huzur dolu evlere kavuşturmaya bugün olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik

Pandemi Sosyal Destek, Prefabrik, Tekkeköy, Ramazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik - Son Dakika


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