Tekkeköy Belediyesi Sanayilere El Attı

Tekkeköy Belediyesi, ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve binlerce kişinin çalıştığı sanayi sitelerinde uzun ömürlü, kalıcı ve kapsamlı beton yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi, ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve binlerce kişinin çalıştığı sanayi sitelerinde uzun ömürlü, kalıcı ve kapsamlı beton yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Tekkeköy Belediyesi tarafından sanayi siteleri içerisinde alt yapısı tamamlanan bölgelerdeki kapsamlı yol çalışmaları son hızıyla sürüyor. Samsun ekonomisinin ve istihdamının kalbi olarak anılan sanayi siteleri içerisinde köklü çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İlçemizin dört bir yanında hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. 62 mahallemizin neredeyse tamamında farklı alanlarda faaliyet gösteren araçlarımız ve ekiplerimiz bunların yanında sanayi siteleri içerisindeki çalışmalarını da aralıksız yürütüyor" dedi.



İlçe ve bölge ekonomisinin nabzının attığı sanayi sitelerindeki çalışmaların ve faaliyetlerin sürdüğüne değinen Başkan Togar, "Şehrimizin ve ilçemizin ekonomisinin kalbi sayılan ve içerisinde ulusal, uluslararası ticari faaliyetler yürüten dev firmalarında bulunduğu sanayi sitelerimizde kapsamlı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle sanayi sitelerimizin içerisinde bulunan, zamanla deforme olan yollarımızda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton çalışmasına ağırlık verdik.



Çalışmalar devam ediyor



İlçe halkının tüm taleplerine anında cevap vermeye çalıştıklarını vurgulayan Togar, "İlçemizin tüm mahallelerinde adaletli bir hizmet akışı yürütmek için talepleri aciliyet sıralaması yapmak zorundayız. Mahallelerimiz kadar sanayilerimizin de bizden beklentileri var. Sanayi sitelerinin yönetimleri ile yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde sanayilerimizde çalışma başlatacağımızı söylemiştik. 30 yıl sonra ilk defa şehrimizin ekonomisinin ve istihdamının en önemli merkezi olan sanayilerimizin yollarında uzun ömürlü ve kalıcı çalışmalar planlayarak beton yol yapımına iki yıl önce başlatmıştık" dedi.



Sanayilere kalıcı çözümler



Sanayilerde yıllar sonra ilk çalışmaların iki yıl önce başlatıldığına dikkat çeken Togar, "Yıllar sonra sanayi sitelerimiz içerisinde böyle büyük ve kapsamlı kalıcı çözüm için harekete geçen bizler olduk. Senelerce sanayi sitelerimiz içerisinde gelip geçici günü kurtaran çalışmalar yapılmış. Artık sanayilerimize uzun ömürlü, kalıcı ve tüm sorunları ortadan kaldıran planlı bir çalışma hamlesi içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarımızın yollarını betonla kaplayacağız ve sanayilerimizin genel durumunu iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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