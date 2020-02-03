Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda gündem dışı olarak görüşülen, "Meclis toplantılarının ve belediye ihalelerin naklen yayınlanması" teklifi oy birliği ile kabul edilerek, komisyonda görüşülmek üzere gündeme alındı.

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SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda gündem dışı olarak görüşülen, "Meclis toplantılarının ve belediye ihalelerin naklen yayınlanması" teklifi oy birliği ile kabul edilerek, komisyonda görüşülmek üzere gündeme alındı.


Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasındaki meclis toplantı salonunda yapıldı. 4 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere toplam 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 5 gündem maddesi de oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.


İYİ Parti Grubu tarafından meclisin gündemine getirilen "Meclis toplantılarının ve belediye ihalelerin naklen yayınlanması" maddesi ilk önce gündeme alınmak için oylandı. Gündeme alınan madde daha sonra görüşülmek üzere komisyona havale edildi.


"Meclis toplantılarımızın hepsi tutanak altına alınıyor"


Konu hakkında görüşlerini bildiren Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili ve Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "Meclis toplantılarımızın hepsi tutanak altına alınıyor. Naklen yayınla alakalı da ilgili görüşmeleri yaparız. Maddeyi gündeme alıp, görüşmek üzere komisyona havale ediyoruz" dedi.


"İnşallah Allah böyle acıları bir daha bizlere yaşatmaz"


Meclisin başında konuşan Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, " İdlib'de hainlerin saldırısı neticesinde 4 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah Allah böyle acıları bir daha bizlere yaşatmaz. Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.


Mecliste görüşülen maddeler, komisyonlarda görüşüldükten sonra tekrar meclise havale edilerek karara bağlanacak. - SAMSUN

İYİ Parti, Tekkeköy, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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