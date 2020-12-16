Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk yediye girdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada Tekkeköy Belediyesi 'Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri' kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi belediyen birisi oldu.

Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için verilecek olan erişilebilirlik ödülleri yapılan oylama sonucunda sahiplerini bulacak. Yarışmada oy kullanmak isteyenler https://forms.ailevecalisma.gov.tr/erisilebilirlik-odulu-halk-oylamasi/ linkinden oy kullanabilecekler.

Karadeniz'de ilk ve tek engelsiz park

Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olan ve eşi benzeri olmayan engelsiz parkın ilçenin en merkezi noktasında hizmete sunulduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yapmış olduğumuz sosyal doku anketleri çerçevesinde ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin faydalanacağı özel bir parkımızı ve içindeki tüm materyalleri en küçük ayrıntıları hesaba katarak zaman kaybetmeden tamamlayarak hizmete sunduk" dedi.

"Engelli evlatlarımızı gönüllerince eğlenecekleri güvenli bir mekanla buluşturduk"

"Engelli evlatlarımızı gönüllerince eğlenecekleri güvenli bir mekanla buluşturduk" diyen Başkan Togar şöyle devam etti: "2 bin 500 metre karelik bir alan üzerinde engelli kardeşlerimizin eğlenecekleri farklı oyuncakların olduğu bir park planladık. İçinde tüm detayları en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Engelsiz çocuk oyun grupları, engelsiz basketbol sahası, engelsiz spor aletleri, engelsiz yürüyüş yolları, engelsiz kamelyaları, gibi daha birçok detayı düşünerek hayata geçirdik. Meleklerimiz buradaki tüm oyun alanlarını hiç bir engelle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla kullanacakları gibi tekerlekli sandalye ile salıncak keyfi yaşayacaklar. Ayrıca eğlenecekleri ortamın güvenliği konusunda da her türlü önlemi aldık."

Bölgede eşi ve benzeri yok

Bölgede ilk ve tek olan ve tüm ayrıntıların detaylı bir şekilde düşünülerek hayata geçirilen Engelsiz Park'ın herkese örnek teşkil ettiğine değinen Togar, "Engelsiz park projemiz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada 'Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri' kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi belediyen birisi oldu. Projemizin bakanlığımız tarafından örnek gösterilmesi ve yüzlerce belediye arasında ilk yedide yer alması bizleri ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.

"Desteklerinizi bekliyoruz"

Başkan Togar açıklamasını, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada 'Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri' kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi arasında yer alan Tekkeköy Belediyesi'nin projesinin desteklenmesi için yarışmada oy kullanmak isteyenler 'ttps://forms.ailevecalisma.gov.tr/erisilebilirlik-odulu-halk-oylamasi/' linkinden oy kullanabilecekler. Desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde tamamladı. - SAMSUN