Tekkeköy'de başkanlık koltuğuna Mihrap Aktaş oturdu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Lütfiye Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu öğrencileri Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı makamında ziyaret etti. Okulun 4. sınıf öğrencisi Mihrap Aktaş, Başkan Togar'dan makamı geçici olarak devraldı ve başkanlık koltuğuna oturdu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan bir günlüğüne başkanlık makamını teslim alan 10 yaşındaki Tekkeköy Lütfiye Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mihrap Aktaş, konuşmasında tespit etmiş olduğu Tekkeköy'ün sorunlarına değindi. Ayrıca eğitimin sorunlarından da bahseden Aktaş, ilçedeki kaldırım işgalleri, parkların çoğaltılması, çöplerin geri dönüşünle ekonomiye kazandırılması ve engellilere uygun rampaların yapılması ile ilgili konuların çözülmesi için hemen gerekli birim amirlerini arayarak talimatlarını art arda sıraladı. Arkadaşlarını makamında kabul eden Tekkeköy Belediye Başkanı Mihrap Aktaş misafirlerini dinleyerek taleplerini de not aldı ve gerekli talimatları vererek isteklerinin hemen giderileceğini belirtti. Aktaş, ilçede özellikle araçların ve esnafın kaldırım işgali nedeniyle öğrencilerin ve yayaların kaldırımları kullanamadığını, bunun çözümlenmesi için gerekli kurum kuruluş ve belediye birimleri ile koordineli çözülmesi talimatını verdi. Ayrıca her mahalleye bir çocuk parkı yapılacağı müjdesini Başkan Togar'ın da tam desteği ile sözünü verdi. Aktaş, "Sayın başkanım, bizler için bu kadar önemli ve anlamlı günde böyle bir etkinliğe destek verdiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz ile bugün dile getirdiğimiz, belirlemiş olduğumuz bu konuları ve sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Başkan Togar ise, "Geleceğimizin teminatı sizlere çok büyük görevler düşüyor. Omzunuzda çok büyük bir yük var. Ama görüyorum ki şimdiden ülkemizin geleceği için güzel işlere imza atacaksınız. Sizlerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN