Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak - Son Dakika

Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak

6 saat önce

Her durumda birbiriyle kenetlenen ve yardımlaşma konusunda tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Tekkeköy, korona virüsü nedeniyle sorun yaşayan ve evine ekmek götüremeyecek durumda olan vatandaşları için seferber oldu.

Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak, System.String[]

Her durumda birbiriyle kenetlenen ve yardımlaşma konusunda tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Tekkeköy, korona virüsü nedeniyle sorun yaşayan ve evine ekmek götüremeyecek durumda olan vatandaşları için seferber oldu.


Tekkeköy Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korana virüsü tedbirleri kapsamında sürdürdüğü çalışmaların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların, evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların, kronik hastaların ve özellikle işi ile alakalı sorun yaşayan ihtiyaç sahiplerinin günlük ekmek ihtiyacını ilçedeki fırıncı esnafıyla birlikte çözdü.


Ekmekler ilçedeki fırıncı esnafından


İlçe sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşın korona virüsü ve alınan tedbirler kapsamında sorun yaşamaması için gerekli önlemlerin ve çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kaymakamımız Edip Çakıcı başkanlığında ilçemizde fırın işletmeciliği yapan kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm ailelerin evlerine temel gıda maddesi olan ekmeğin girmesi için fırın işletmeciliği yapan kardeşlerimiz elini taşın altına koydu. Bu süreçte ihtiyaç sahibi herkesin evine sofrasına ekmek girecek" dedi.


Başkan Togar'dan fırın işletmecilerine teşekkür


Her evde her sofrada yemeklerde olmazsa olmaz temel gıda maddesi ekmeğin bulanacağını söyleyen Başkan Togar, "Zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda geçici işlerde çalışan ve işi ile alakalı sorun yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat gererek bu birlikte mücadele gününde büyük bir destekle ekmek ihtiyaçlarını süreç boyunca karşılayacak olan ilçemizin vefakar ve cefakar fırın işletmecilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor. Süreç boyunca fırın işletmecilerinin bizlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim ettiği marka ve fişlerle ihtiyaç sahipleri evlerinin günlük ihtiyacını karşılayabilecekler. Bu anlamlı desteğin gücü yeten her dayanışma ve komşuluk değerlerimizi hatırlamamıza vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Hasan Togar, Tekkeköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]