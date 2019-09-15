Tekkeköy'de hizmet seferberliği

Tekkeköy ilçesinde çeşitli incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tekkeköy hastanesiyle, okullarıyla, yollarıyla modern bir kent olacak" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden yol çalışmalarını inceledi, 250 yataklı Tekkeköy devlet hastanesinin inşaatını gezerek bilgi aldı. Başkan Demir, "Hastanesiyle, yollarıyla, okullarıyla daha modern bir Tekkeköy için uğraşıyoruz" diye konuştu.



"Yol mağduriyetlerine son"



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile bazı belediye bürokratlarının da eşlik ettiği Mustafa Demir, 5 yılın sonunda mahallelerde yol problemi kalmayacak şekilde gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, "Tüm ilçelerimizde başlattığımız hizmet ve yatırım seferberliğimiz içerisinde yol yapım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda mağduriyet yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız işin kaliteli ve uzun ömürlü olması bizim için önemli" diye konuştu.



Tekkeköy ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden yol çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, "Yapımı tamamlanan 3 kilometrelik Hacı Ali Ekinci Bulvarı ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunduk. Esenyurt - Yağbasan hattı ana ulaşım yolunda genişletme çalışmalarımız başladı. Yaylageriş - Yeşildere ana ulaşım hattı A tipi sathi kaplama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tekkeköylüleri 23 Nisan Bulvarı'na en kısa sürede kavuşturacağız" şeklinde konuştu.



Partililerle teşkilat toplantısı



İlçede yapımı devam eden 250 yataklı hastane inşaatını da inceleyen Başkan Mustafa Demir, daha sonra AK Parti Tekkeköy İlçe Teşkilatına katılarak partililerle bir araya geldi. Başkan Demir, şunları söyledi:



"Büyükşehir ve Tekkeköy Belediyesi teknik ekibimizle bir toplantı gerçekleştirdik. İlçemizdeki yol çalışmalarını yerinde gördük ve yapımı devam eden hastane inşaatını inceledik. Çalışmalarımız devam ediyor. Gönül birlikteliği ile önümüzdeki 5 yılı tamamlayacağız. İnşallah 2020 yılına gelindiğinde sadece bu sene yapılan çalışmaların 4 katını gerçekleştirmiş olacağız. Tekkeköy tamamlanan hastanesiyle, okullarıyla modern bir şehir olacak." - SAMSUN