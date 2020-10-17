- Tekkeköy'de ihtiyaç sahibi tabletsiz öğrenci kalmadı - Son Dakika

- Tekkeköy'de ihtiyaç sahibi tabletsiz öğrenci kalmadı

SAMSUN - Samsun Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile uzaktan eğitime katılmakta sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından belirlenen ilçede uzaktan öğrenim materyalleri olmayan 500 öğrencinin tamamının tablet ihtiyacı karşılandı. Daha önce düzenlenen programda ilk aşamada 100 öğrenciye tablet veren Tekkeköy Belediyesi, bugün düzenledikleri tören ile diğer öğrencilerin de tabletlerini vererek ilçede ihtiyaç sahibi öğrenci bırakmadı. Tekkeköy ilçesinde bulunan Sevgi Tekkesinde düzenlenen tablet dağıtma programı kürsü konuşmaları ile başladı. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, "İlçede uzak eğitim konusunda tüm öğrencilerin yanındayız. İlçemizde 10 bin öğrenci var, bunların 500'ünün tableti ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu öğrencilerimizin tablet ihtiyacını karşılayan Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar'a teşekkür ederim" dedi.

"Sosyal belediyeciliği her manasıyla yapmaya gayret eden örnek bir belediyeyiz"

Evinde teknolojiye bilgiye ulaşmakta sıkıntı çeken, iletişim cihazı olmadığı için eğitimden uzak kalma riski taşıyan 500 öğrencinin tablet ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise "Bu 500 çocuğun belki bir tanesinin bu ilçeyi değiştirebilecek bir evlat olduğuna inanarak bu tablet kampanyasına destek vermek için bugün buradayız. Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajı alabildiğimize inanıyorum. Belki sizin ilçenizde o zeki, yetenekli bir evlat var ki eğer siz onu bulmazsanız ilçenizin gelişimi kaderiyle alakalı eksik bir nokta bırakmışsınız inancıyla bu kampanyaya destek verdik. Yol, asfalt, park ve bahçe bütün bunlar zaten mevzuatlarda yazan resmi görevlerimizdir. Şuna inanıyorum ki; Karadeniz içerisinde kendi sınıfı belediyeler içerisinde sosyal belediyeciliği her manasıyla yapmaya gayret eden örnek bir belediyeyiz. Göreve geldiğimizde bu ilçenin sınırları içerisinde sizleri ağırlayacak bir mekandan tutun, aşevine, hayır çarşından, hasta nakil aracına, ihtiyaç sahibi düzenli yardım yapılan ailelerine hizmetleri var. 100'lerce insanın oturulmayacak durumda evlerini yıkarak yerine sıcacık yuvalarını teslim etmeyi başaran bir Tekkeköy Belediyesi yönetimi var. Bu tören ile çocukların hayatına olumlu katkı verebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Burada böyle bir organizasyonun yapılması çok manalı buluyorum. Tekkeköy ilçesinde üretilen tabletleri dağıttık. Çocuklar siz hedefinize ulaşmak için çok çalışacaksınız. Bunu çocukluğunuzu ihmal etmeden yapacaksınız. Öğretmeninin size verdiği dersleri zamanında yerine getirerek inşallah kendinizi geliştireceksiniz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Togar ve beraberindekiler öğrencilerin tabletlerini verdi. Öğrencilerin ise mutlulukları yüzlerinden okundu.