Son Dakika Haberleri: Tekkeköy'de İlk Meclis Toplantısı

Tekkeköy'de İlk Meclis Toplantısı

1 saat önce

Tekkeköy Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Tekkeköy'de İlk Meclis Toplantısı, System.String[]
Tekkeköy Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Tekkeköy Belediyesi ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Togar başkanlığında, meclis salonunda yapıldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Togar, "Öncelikle yeni oluşan bu meclisimizde görev yapacak arkadaşlarımı tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemizi geleceğe taşımak için hizmet edecek yeni meclisimiz bugün itibarıyla oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte ilçemize yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve bundan sonrasında uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum" dedi.

"Tekkeköy'ü dünyaya tanıtacağız"

Konuşmasında hizmetlerin ve projelerin katlanacak devam edeceğine değinen Başkan Togar, "Değişim bizimle başladı sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda tarihin doğduğu Tekkeköyümüzü dünyanın tanıdığı bir kent yaparak vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği geleceğe emin adımlarla ilerleyen ilçemizi meclis üyelerimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Rabb'im ortak akıl çerçevesinde omuz omuza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Ardından mecliste belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. Mecliste yapılan oylama ile 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, daimi üyeleri ile komisyonlar belirlendi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
Hasan Togar, Tekkeköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler Yer Aldı Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:48:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekkeköy'de İlk Meclis Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]