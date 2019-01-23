Tekkeköy'de Yurt ve Fakülte Heyecanı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Cumartesi günü Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Tekkeköy'e büyük bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Cumartesi günü Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Tekkeköy'e büyük bir müjde verdi. Samsun'a özellikle Tekkeköy'e öğrenci yurdu yapılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanının sözleri Tekkeköy'de büyük heyecan uyandırdı.



Tekkeköy'de yurt ve fakülte heyecanı



Tekkeköy'ün bir asırlık hayali olan devlet hastanesinin ilçeye kazandırılmasının ardından ikinci beş yıllık dönemin en büyük hedefi ve hayalinin gerçekleşmesi sürecine girildiğine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü düzenlenen aday tanıtım toplantısında ilçemize yine büyük bir müjde verdi. İkinci beş yıl için önümüze koymuş olduğumuz en büyük hedef, en büyük hayal ilçemize öğrenci yurdu ve fakülte kazandırılmasıydı" dedi.



Üniversite ve fakülte kazandırılma süreci başladı



İlçeye en büyük müjdeyi yine Cumhurbaşkanının verdiğine dikkat çeken Başkan Togar, "Cumhurbaşkanımız ilk müjdeyi aday tanıtım toplantısının yapıldığı o gün salonda Tekkeköy'e verdi. Samsun'da 2019 yılı içerisinde 4 bin 550 öğrencilik yurt yapımına başlanacak ve bu ilçelerden en önemlisi Tekkeköy. Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjde bizim ikinci büyük hayalimizin de fitilini ateşledi" şeklinde konuştu.



Başkan Togar Samsun Üniversitesi Rektörü ile buluştu



Büyük müjdenin ardından Samsun Rektörü Mahmut Aydın ile bir araya gelen Togar, "İlçemiz adına art arda güzel gelişmeler oluyor. Cumhurbaşkanımızın yurt müjdesinden sonra yeni kurulan Samsun Üniversitemizin Rektörü Mahmut Aydın ile ilçemize içinde 16 bölümün öğrencileriyle buluşacak olduğu ve bu şehri sanayide, ticarette, turizmde, ekonomide, sağlıkta kalkındıracak çocuklarımızın evlatlarımızın okuyacak olduğu yüksekokul ve fakülte kurulması için bir araya geldik. 400 dönüme yakın bir araziyi eğitim kampüsü olarak en kısa zamanda hazırlayıp, tamamlayarak inşallah üniversitemize ve ilgili bakanlıklarımıza tahsisini yapacağız. Başlatmış olduğumuz bu sürecin sonunda Tekkeköy 2020 yılı içerisinde binlerce öğrencinin okuduğu binlerce öğrencinin yaşadığı Samsun'un en önemli yaşam merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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