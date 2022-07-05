Tekkeköy'deki yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekkeköy'deki yangın korkuttu

05.07.2022 00:57
Tekkeköy'deki yangın korkuttu

Samsun'un sanayi bölgesi Tekkeköy ilçesinde çıkan yangın sonrası oluşan karabulutlar çevrede korkuya yol açtı.

Samsun'un sanayi bölgesi Tekkeköy ilçesinde çıkan yangın sonrası oluşan karabulutlar çevrede korkuya yol açtı.

Tekkeköy'de meydana gelen lastik yangını, kentin kara bulutlarla kaplanmasına neden oldu. 5 km uzaklıktan bile belli olan kara bulutlar vatandaşlarda panik oluşturdu. Çevrede bulunan otlara da sirayet eden yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tekkeköy ve Tekkeköy OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yetkililer, yangının merkez ekiplerinin bölgeye gitmesine gerek kalmadan kontrol altına alındığını ve oluşan kara bulutların da lastik yangınından kaynaklandığını ifade ettiler.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Park halindeki motosikletten yılan çıktı Park halindeki motosikletten yılan çıktı Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu
Kaynak: İHA

Tekkeköy, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekkeköy'deki yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tekkeköy'deki yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement