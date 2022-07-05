Tekkeköy'deki yangın korkuttu

Samsun'un sanayi bölgesi Tekkeköy ilçesinde çıkan yangın sonrası oluşan karabulutlar çevrede korkuya yol açtı.

Tekkeköy'de meydana gelen lastik yangını, kentin kara bulutlarla kaplanmasına neden oldu. 5 km uzaklıktan bile belli olan kara bulutlar vatandaşlarda panik oluşturdu. Çevrede bulunan otlara da sirayet eden yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tekkeköy ve Tekkeköy OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yetkililer, yangının merkez ekiplerinin bölgeye gitmesine gerek kalmadan kontrol altına alındığını ve oluşan kara bulutların da lastik yangınından kaynaklandığını ifade ettiler.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. - SAMSUN