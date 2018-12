Tekkeköy'den Sosyal Belediyecilik

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarına farklı alanlarda kol kanat germeye, yardımcı olmaya devam ediyor.

İlçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, Ramazan aylarında erzak yardımı başta olmak üzere tekerlekli sandalye, ev tadilatı ve onarımı, giysi yardımı, hasta bakım yardımı gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik evler yaparak ailelere sıcacık yaşanabilir mekanlar kazandırıyor. Bu kapsamda Tekkeköy Belediyesi Yavuzlar Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi aileye prefabrik ev yaptırarak teslim etti.



Tekkeköy'de her alanda sosyal belediyecilik



Sosyal Belediyeciliği her alanda sergilediklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugüne kadar ilçemizde altmışın üzerinde prefabrik ev inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda ve daha birçok yardımın yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz" dedi.



"Cumhurbaşkanımızın sözünü kendimize ilke ediniyoruz"



Ailelere sıcacık yuvalar kazandırmak için emek sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Togar, "İlçemizde dört buçuk yıl içerisinde tadilat, onarım, bakım, malzeme yardımı, konteyner ve betonarme evlerin yanında altmışın üzerinde prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Sosyal belediyeciliğin ülkemizdeki mimarı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın 'Kim ki yaşadığı şehirde sıcak bir yuvası olmadığı için dışarıda yaşayan, yiyeceği olmadığı için aç uyuyan, kömürü olmadığı için soğukta kalan ve insanca şartlarda yaşamanı sürdüremeyen birileri varsa ve bunları görmezden geliyorsa o bizden değildir' sözünü ilke edinerek, Yavuzlar Mahallemizdeki ailemize sıcak bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Tekkeköy Belediyesinden yeni bir ev daha



Ağır kış şartları başlamadan bir aileye daha sıcak yuvalarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Togar, "Bir ailemizin daha bacası tütecek ve kışın soğuğunu hissetmeyecekler. Rabb'im bu ailemize yeni sıcak yuvalarında mutlu huzurlu bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yapmış olduğumuz sosyal doku anketi çalışmaları neticesinde evleri oturulmayacak durumda olan bütün ailelerimizi sıcacık, huzur dolu evlere kavuşturmaya bugün olduğu gibi bugünden sonrada devam edeceğiz, bu hizmetleri gerçekleştirebilmeyi nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize bu sıcak yuvaları oluşturmada maddi manevi desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize, sanayicilerimize, işadamlarımıza ve şehrimizin güzel insanlarına en kalbi teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

