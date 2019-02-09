Tekkeköy Devlet Hastanesinin Temeli Atılıyor

Tekkeköy
Belediye Başkanı Hasan Togar
, Sağlık Bakanlığından alınan son bilgiler doğrultusunda 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin temelinin bu ay içerisinde atılacağını açıkladı.
Her toplantısında hastane ile ilgili son gelişmelere değinen Başkan Togar, "250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin tüm resmi prosedürleri tamamlandı. Sağlık Bakanlığımız ile Şubat ayı içerisinde temel atılması ile ilgili programlamaları yapıyoruz" dedi.
Hastanenin temeli şubat ayın içerisinde atılacak
Tekkeköy halkının heyecanla beklediği Tekkeköy Devlet Hastanesinin temelinin Şubat ayı içerisinde atılacağını belirten Togar, "İlçemizin bir asırlık özlemin dinmesine artık sayılı günler kaldı. İnşallah büyük heyecanla beklediğimiz 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin temelini bu ay içerisinde atacağız. İlçemizin yüz yıllık hayalinin gerçekleşmesi noktasında 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin artık inşaat ve temel aşamasına geldik. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte temelin Şubat ayı içerisinde atılması ile ilgili planlamaları yapıyoruz. Halkımız gibi bizlerde heyecanla temel atacağımız günü bekliyoruz. Her türlü alt yapı çalışmalarının ardından şantiyede tam anlamıyla kuruldu. Ruhsat işlemleri ve tüm resmi prosedürleri de tamamlanan 250 yataklı Devlet Hastanemizin temelini önümüzdeki sayılı günler içinde atmış olacağız" diye konuştu.
Hastane Kasım 2020'de hizmete girecek
Şubat ayı içerisinde temelinin atılması planlanan hastanenin iki yıl gibi kısa sürede tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Tarafımızdan üretilen 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemiz 05 Kasım 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. 250 yataklı olarak inşa edilecek hastanemizde 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri bulunacak. Yine tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar olacak. 127 milyon lira ihale bedeli olan hastane bodrum ve zemin kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilecek. Öncelikle yüce Rabb'im bizlere ve tüm halkımıza sağlık ve sıhhat versin. Bizleri ve çevremizdekileri hastanelere düşürmesin, hastanesiz de bırakmasın. Şükürler olsun ilçemizin bir asırlık özlemi artık diniyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN