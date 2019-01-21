Tekkeköy En Yüksek Oy Oranına Sahip Belediye Olmayı Hedefliyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini, yerel seçimlerde Samsun merkezde en yüksek oy oranına sahip belediye olmayı hedeflediklerini söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini, yerel seçimlerde Samsun merkezde en yüksek oy oranına sahip belediye olmayı hedeflediklerini söyledi.



AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Togar, konuşmasında önceki gün Aday Tanıtım Toplantısı'nda kendisini ikinci defa aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun merkez ilçeleri arasında en yüksek oy oranına ulaşan belediye olacakları sözünü verdiğini belirten Togar, "Merkezin en yüksek oy oranına sahip belediyesi olacağız ve Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlayacağız." diye konuştu.



Togar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı ve Tekkeköy dahil 4 ilçeyi kapsayan yüksek öğrenim öğrenci yurdu müjdesine de değindi.



Togar, yüksek öğrenim yurdunun Tekkeköy'de devlet hastanesinden sonra ikinci büyük proje olacağını kaydetti.

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