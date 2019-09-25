Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Sert:

Tekkeköy Kent Konseyi görev dağılımlarını tamamlamasının ardından ilçede ortak akıl anlayışıyla güzel işlere imza atmak vesilesiyle çıktığı yolda ilk olarak ilçe protokolünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu.



Merkezi ve yerel yönetimlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşların ortak anlayışıyla, kentin öncelikleri, sorun ve taleplerinin çözüme kavuşturulması, ilçenin geleceğe emin adımlarla taşınması amacıyla yola çıkan Tekkeköy Kent Konseyi protokol ziyaretlerine başladı.



Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilk olarak Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı'yı makamında ziyaret ederek kent konseyi üyelerini tanıtıp, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Ardından Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Sert ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman'ı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya'yı ve İlçe Tarım Müdürü Bekir Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler. Ayrıca kent konseyi ve çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundular.



"İlçemiz için elimizi taşın altına koymaya hazırız"



Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Sert, "Kent konseyimizin görev dağılımı tamamlayıp, genel sekreter seçimini yaptıktan sonra yola koyulduk. İlçemizin genel durumu, yapılması gerekenler, halkın beklentilerini analiz ettik. Kaymakamımıza yol haritamızı anlattık. Eğitim, sağlık, kültür, sanat, tarım, ticaret, güvenlik gibi farklı alanlarda işe koyulmak maksadıyla tarım müdürümüz, ilçe emniyet müdürümüz ve milli eğitim müdürümüzü ziyaret ettik. Ortak akılla hep birlikte ilçemize artılar katmak, bizde varız demek için kent konseyi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. - SAMSUN