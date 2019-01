Tekkeköy Osmanlı Hamamına Kavuşuyor

Tekkeköy Belediyesi ilçenin birçok noktasında başladığı projelerini tek tek tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi ilçenin birçok noktasında başladığı projelerini tek tek tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmanlı hamamının da açılışı yakında yapılacak.



Birçok projenin tamamlanıp ilçe halkının hizmetine sunulmasının ardından Tekkeköy Belediyesi devam eden projeleri de bir an önce tamamlayarak açılışlarını yapmak için gün sayıyor. Osmanlı Hamamının ilçeye sağlayacağı artılardan bahseden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Osmanlı hamamı projemiz ilçemize birçok farklı alanda kazanım sağlayacak ve Tekkeköy ilçemizde yıllarca önce var olan, zamanla kaybolan bir eserin tekrar canlanmasını sağlayacak. Geçmişte ilçemizde bir hamam varmış, zamanla yok olmuş. Hamamlar biz Türklerin kültürü ile özdeşleşmiş yapılardır" dedi.



Hamamın birçok yönden ilçeye ve çevresine değer katacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Hamamımız sadece yıkanılan yer olarak görülmemeli. Burası aynı zamanda şifa kaynağı ve kültürel, sosyal paylaşımların yapılacağı, örf ve adetlerin yaşatılacağı yerlerdir. Bunların dışında yine yerli yabancı birçok insanın dikkatini çeken ve turizm yönünden büyük önem taşıyan yapılardır. Tekkeköy, Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan önemli bir yerleşimdir. Geçmişe baktığımızda Tekkeköy'ün ismini aldığı rivayet edilen Şehy Yusuf Zeynuddin Hazretleri'nin tekkesi etrafında hamam olduğu bilinmektedir. Yani yakın tarihe baktığımızda bundan 50 – 60 yıl öncesine kadar burada bir hamamımız varmış. O da zamanla yok oldu. Bugün burada yapılan hamamımız ile yıllar önce yok olan bir değeri tekrar ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.



Osmanlı Hamamı hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Togar, şunları söyledi:



"Hamamımız ilçemizin tam orta noktası sayılan her yönden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği 19 Mayıs Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin 500 metre karelik bir arsaya yapılıyor. Etrafında 4 bin 500 metrekare yeşil alanı bulunan ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapılan hamamımızın yanına bir de 300 metrekarelik açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Hamam projemizin inşaat alanı bin 100 metrekare olup, karşısında 2 bin metrekare açık otopark yer alacak. Proje kapsamında hamamımızın içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı da bulunuyor. İlçemizin en merkezi konumlu mahallesinde hayata geçireceğimiz Osmanlı Hamamı ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Hamamımızın yüzde doksanlık kısmı tamamladık. Ustalarımız bir an önce bitirilmesi için elinden geleni yapıyor. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde hamamımızın tüm çalışmalarını tamamlayarak hizmete açacağız." - SAMSUN

