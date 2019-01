Tekkeköy Türkiye'ye Örnek Oluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Çiğdem Karaaslan ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar , Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesi ve ilçeye yapılacak olan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi şantiyesini ziyaret ettiler.Yeni nesillerin çevreye duyarlılığının her geçen gün arttığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Gençlerimizin, çocuklarımızın çevreye duyarlı olması ve çevre dostu projeler geliştirmesi bizleri mutlu ediyor. Özellikle son günlerde çevreye ve insanlara zarar vermeyen ekolojik ve organik ürünlere akın başladı. Bu manada ilçemizdeki Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerimiz 'Ekolojik Ahşap Oyuncak Projesi' kapsamında Türkiye 'de meslek liselerinde ilk ekolojik ahşap oyuncak yapan okulumuz oldu" dedi.Ekolojik ahşap oyuncak alanında Tekkeköy ismini duyurduEkolojik Ahşap Oyuncak alanında Tekkeköy'ün ismini duyurduğuna dikkat çeken Başkan Togar, "Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan ve İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ile birlikte İlçemizdeki Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisemizi ziyaret ettik. Ekolojik oyuncak sektörü her geçen gün gelişiyor. Çocuklarımız için bu zararlı boyalarla yapılan oyuncakların çocukların sağlığını bozduğu hatta ilerleyen aşamalarda kanser yaptığı yaygın bir şekilde uzmanlar tarafından söyleniyor. Bu manada geleceğimiz teminatı olan çocuklarımız için ekolojik olan organik ve çevreye duyarlı çocuklarımızın sağlığını bozmayan oyuncaklar yapma projeleri her yerde geliştiriliyor. Şuan ülkemizde de dört ilin pilot il seçildiğini biliyoruz. Biz Samsun yerelde Tekkeköy olarak da bu alanda beşinci il olmaya adayız. Bu konudaki çalışmaları için öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten ellerindeki sınırlı imkanlarla harika şeyler ortaya koymuşlar. Bizler de bu çalışmaları destekleyeceğiz ve daha da geliştirerek belki de bunun seri üretiminin yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesi ziyaretinin ardından Karaaaslan, Togar ve Ağırlar Tekkeköy ilçesinde yapımına başlanılacak olan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi şantiyesini ve TOKİ binalarını gezdiler. Ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek programı sonlandırdılar. - SAMSUN