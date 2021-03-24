Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı!

Son Güncelleme: 24.03.2021 12:04

Dizi yapımcısı ve yönetmeni Katsuhiro Harada Twitter'da yaptığı açıklamayla Tekken satışları hakkında detayları aktardı.

Tekken dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Katsuhiro Harada, Tekken 7'nin 7 milyon adet satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Katsuhiro Harada duyurusunu, Twitter'da bir hayranın mesajına yanıt vererek gerçekleştirdi. Ayrıca, Eylül 2020 tarihinde oyunun 6 milyon satış rakamına ulaştığı duyurulmuştu, bu açıklamanın üstünden geçen 6 aylık süreçte oyun 1 milyon yeni kullanıcıyı bünyesine dahil etmeyi başarmış.

TEKKEN 7, 2015'TEN BERİ POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Tekken 7 ilk olarak 2015 tarihinde piyasaya sürüldü ve Haziran 2017'de PS4, Xbox One ve PC'ye geldi. Oyun bazı sorunlarına rağmen mevcut dövüş oyunları arasında en iyilerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca, oyun yıl içinde gelen güncellemeler ile yeni karakterleri bünyesine dahil ediyor. En son dün dördüncü sezon indirilebilir içerik karakteri Lidia Sobieska oyuna dahil oldu.

YORUMLAR
500

Playstation, Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı! - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Arda Güler, Real Madrid'de ameliyat oldu
14:05 Arda Güler ameliyat oldu! Uzun süre sahalardan uzak kalacak
13:36 Diyanet, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
13:29 Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
13:27 Türkiye'de en çok altında yatırımı yapılan iller listelendi! Zirvede megakent İstanbul var
13:25 Robbie Williams Türkiye'deki ilk konserini verecek! Bilet fiyatı 17 bin TL'den başlıyor
13:17 Türkiye'de en çok altın yatırımı yapılan iller! Listenin zirvesinde İstanbul var
13:09 Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı
13:04 Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri için final kararı alındı
13:00 Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 14:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement