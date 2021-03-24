Tekken 7 satışları 7 milyonu aştı!

Tekken dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Katsuhiro Harada, Tekken 7'nin 7 milyon adet satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Katsuhiro Harada duyurusunu, Twitter'da bir hayranın mesajına yanıt vererek gerçekleştirdi. Ayrıca, Eylül 2020 tarihinde oyunun 6 milyon satış rakamına ulaştığı duyurulmuştu, bu açıklamanın üstünden geçen 6 aylık süreçte oyun 1 milyon yeni kullanıcıyı bünyesine dahil etmeyi başarmış.

TEKKEN 7, 2015'TEN BERİ POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Tekken 7 ilk olarak 2015 tarihinde piyasaya sürüldü ve Haziran 2017'de PS4, Xbox One ve PC'ye geldi. Oyun bazı sorunlarına rağmen mevcut dövüş oyunları arasında en iyilerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca, oyun yıl içinde gelen güncellemeler ile yeni karakterleri bünyesine dahil ediyor. En son dün dördüncü sezon indirilebilir içerik karakteri Lidia Sobieska oyuna dahil oldu.