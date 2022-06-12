Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda doğaseverler yürüyüş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda doğaseverler yürüyüş yaptı

12.06.2022 19:30
Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda doğaseverler yürüyüş yaptı

Hatay'ın Erzin ilçesinde doğaseverler, Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde doğaseverler, Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyeleri, Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda bir araya geldi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, burada yaptığı açıklamada, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu bir rotada yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Güzel ve sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Öğünç, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Hatay başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde tür koruma ve araştırma konularında önemli çalışmalar yaptık. Son dönemlerde de daha çok Hatay'ın doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması için gezi ile gözlem programlarına ağırlık verdik."

YORUMLAR
500
Hatay'da rip akıntısına kapılan vatandaş kurtarıldı Hatay'da rip akıntısına kapılan vatandaş kurtarıldı Kalben, Expo 21'de Konser Verdi Kalben, Expo 21'de Konser Verdi
Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda doğaseverler yürüyüş yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda doğaseverler yürüyüş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement