Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda doğaseverler yürüyüş yaptı

Hatay'ın Erzin ilçesinde doğaseverler, Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyeleri, Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatı Koruma Alanı'nda bir araya geldi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, burada yaptığı açıklamada, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu bir rotada yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Güzel ve sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Öğünç, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Hatay başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde tür koruma ve araştırma konularında önemli çalışmalar yaptık. Son dönemlerde de daha çok Hatay'ın doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması için gezi ile gözlem programlarına ağırlık verdik."