Tekli: "İstihdam ve İhracata Ağırlık Veren Gündemle Yola Devam Edeceğiz"
1 saat önce
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, seçimlerin artık sona erdiğini belirterek, önümüzdeki süreçte istihdam ve ihracata ağırlık veren bir gündem ile yola devam edeceklerini belirtti.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
(MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, seçimlerin artık sona erdiğini belirterek, önümüzdeki süreçte istihdam ve ihracata ağırlık veren bir gündem ile yola devam edeceklerini belirtti.
MTOSB Başkanı Tekli, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye
'nin artık seçim gündemini geride bıraktığını ifade ederek, göreve gelen tüm belediye başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi ve seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. Önümüzdeki 4,5 yıllık süreçte herhangi bir seçim gözükmediğine işaret eden Tekli, "MTOSB olarak artık tek hedefimiz istihdam sayılarını yukarı çekerken, yeni yatırımları Mersinimize kazandırmak ve ihracata ağırlık vermek. Nisan ayı içerisinde sanayicilerimizi yurtdışında bir fuara götürerek burada ihracat yapmalarını sağlayacak ortamları oluşturmaya çalışacağız" dedi.
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların hız kazandığının altını çizen Tekli, "3. Bölgedeki hedefimiz olan 6 bin istihdamı bir an evvel faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. 3. Bölgenin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ile birlikte hemen ardından 4. Bölgemizin çalışmalarına da başlayacağız. Amacımız, Mersin'e yeni sanayi alanları kazandırmak" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:46 Kaynak: İHA
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