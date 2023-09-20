Ateşkes zirvesi için neden Yevlah şehri seçildi? Geçmişi tam 35 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika

Ateşkes zirvesi için neden Yevlah şehri seçildi? Geçmişi tam 35 yıl öncesine dayanıyor

Son Güncelleme: 20.09.2023 18:06

Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonu varılan ateşkes gereğince sona erdirilirken, taraflar yarın Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelme kararı aldı. Azerbaycan'ın teklifi üzerine zirvenin Yevlah şehrinde gerçekleşecek olması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 1988 yılında ilk Ermenistan ablukası Yevlah'ta başlamıştı ve işgalin zemini hazırlanmıştı.

Azerbaycan'ın 24 saat süren operasyonu, ayrılıkçıların silahlarını bırakması sonucunda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla son buldu. Taraflar yarın Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelecek. Azerbaycan'ın teklifi üzerine gerçekleşecek olan zirvenin yapılacağı Yevlah şehri ise 1988 yılında ilk Ermenistan ablukasının başladığı ve işgalin zeminin hazırlandığı yer olarak ayrı bir önem taşıyor.

"TÜM SİLAHLARINI VE ASKERİ EKİPMANLARINI TESLİM EDECEK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Karabağ'daki antiterör operasyonunun yerel saat 13.00'te son bulduğunu ve anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları silahlarını teslim ederek Rus barış gücünün kontrolündeki bölgelerden çıkarılacağını belirten Eyvazov, şunları söyledi; "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılması sürecinde tüm silahlar ve askeri ekipmanlarını teslim edecek. Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılma süreci Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülecek.''

''ATEŞ AÇILMADAN TESLİM OLMALARINA İZİN VERİLDİ''

Operasyonlarda Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait 90'dan fazla mevziinin kontrol altına alındığını ve büyük miktarda askeri ganimetin ele geçirildiğini belirten Eyvazov, "Teslim olmak isteyen Ermeni silahlı gruplarının üyelerine ise gerekli şartlar oluşturuldu. Onlara ateş açılmadı ve teslim olmalarına izin verildi" açıklamasını yaptı.

YEVLAH KENTİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan'ın teklifi üzerine, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına dayalı olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle bir görüşme düzenleneceğini duyurdu. Görüşmenin, 21 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın Yevlah kentinde yapılacağı kaydedildi.

ZİRVENİN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİR ÖZELLİKLE Mİ SEÇİLDİ?

Azerbaycan'ın teklifi üzerine tarafların bir araya geleceği zirvenin Yevlah şehrinde yapılacak olması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 1988 yılında ilk Ermenistan ablukası Yevlah'ta başlamıştı ve işgalin zemini hazırlanmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateşkes zirvesi için neden Yevlah şehri seçildi? Geçmişi tam 35 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ateşkes zirvesi için neden Yevlah şehri seçildi? Geçmişi tam 35 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika
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