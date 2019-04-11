Tekman'da Başkanlık Mazbatası AK Parti'li Adaya Verilecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra Erzurum'un Tekman ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen HDP adayı eski öğretmen Müzahit Karakuş'un yerine mazbatanın AK Parti adayı Mustafa Ergin'e verileceği bildirildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra Erzurum'un Tekman ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen HDP adayı eski öğretmen Müzahit Karakuş'un yerine mazbatanın AK Parti adayı Mustafa Ergin'e verileceği bildirildi.



AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün, HDP adayı Müzahit Karakuş'un 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekman ilçesinde belediye başkanı seçilmesi sonrası YSK Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne itirazda bulundu.



Karakuş'un Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılındaki eylemlere katıldığı gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edildiği bilgisi paylaşılan dilekçeyi değerlendiren YSK, aldığı kararla söz konusu adaya mazbata verilmemesini kararlaştırdı.



YSK, mazbatanın seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Mustafa Ergin'e verilmesine karar verdi.



AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AA muhabirine, YSK'nın buna benzer kararları daha önce aldığını ve bu doğrultuda deliller göstererek yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirtti.



Özellikle güney ilçelerinde vatandaşlarımızın AK Parti'ye büyük teveccühü olduğuna dikkati çeken Öz, "Yapmış olduğumuz ilk itiraz sonucunda aradaki 217 oy vardı. HDP adayının kendisinin yanı sıra ailesinden de terör örgütü ile iltisaklı olanlar var. İnsanlara da bunun baskısıyla gitmişler. İnsanlar bu baskıyı önemsemeyerek AK Parti'ye oy verdi." dedi.



Yerel seçimler sonrasında AK Parti'nin tüm sandıkların, HDP'nin ise geçersiz oyların tekrar sayılması amacıyla İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazın kurul tarafından kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmış, HDP adayı Müzahit Karakuş 5187 oy alarak Tekman Belediye Başkanı seçilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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