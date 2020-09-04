Tekman'da kongre heyecanı - Son Dakika

İyi parti Tekman İlçe kongresini bugün gerçekleştirdi. Yapılan seçimle İlçe Başkanlığına mevcut başkan Turan Çetinkaya yeniden seçildi. Kongre sonrası iyi partiye katılımlar oldu.

İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın da katıldığı kongrede, yapılan seçimle Tekman İlçe Başkanlığına yeniden Turan Çetinkaya seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, "İyi Parti olarak İlçe seçimlerimizi tamamlıyoruz. Bu gün de Tekman İlçe başkanlığının kongresini gerçekleştirdik. Erzurum'da İyi Parti, umut oldu. Erzurum'un Tekman sorunlarını gündeme getireceğiz, çözüm önerilerimizi sunacağız. Artık Erzurum sahipsiz memleket olmaktan kurtulacak. Erzurum'un sahipleri var. İşte bu gün bu salondalar." dedi.

Parti'ye katılan yeni üyelerin rozetlerini İl Başkanı Melih Kırkpınar taktı. - ERZURUM