Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi

12.05.2022 12:36

Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi Erzurum'un Tekman ilçesinde 12 Mayıs'ta yağan kar göçerleri zor durumda bıraktı.

Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde 12 Mayıs'ta yağan kar göçerleri zor durumda bıraktı.

Mayıs ayında yaşanan kar yağışı vatandaşlara sürpriz yaşatırken, Koçyayla mahallesi Uslu mezrasında hayvanlarını yaylaya çıkaran besiciler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta 2 bin 230 rakımlı yaylada kar arazinin beyaza bürünmesine neden olurken yeşil ve beyaz muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.

Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi
Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi
Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi
Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi

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Hisarcık, Tekman, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekman'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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