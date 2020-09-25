Tekman'da ot yangını - Son Dakika

Tekman'da ot yangını

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında bin balya ot kül oldu.

Tekman ilçesi Aşagı Hanbey mahallesinde akşam saatlerinde çıkan ot yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekipleri ve Tekman Belediyesi ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri su ile yangına söndürmek için mücadele ederken, Tekman belediyesi ekipleri kepçe ile yanan otun üstünü toprak ile kapatıp yangının dağılmasını önlediler.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında Musa Altay'a ait 1000 balya ot yanarak kul oldu.