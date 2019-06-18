Son Dakika Haberleri: Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda
Son Dakika Güncel Haber

Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda

1 saat önce

Erzurum'un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.

Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda, System.String[]
Erzurum'un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.

Tekman İmam Hatip, Tekman Çok Porgramli Lise ve Tekman Anadolu Lisesin toplam 40 başarılı öğrenci 4 öğretmen refakatında doğu karadeniz gezisine çıktı.

İmam Hatip Lisesi öğrenci kafile başkanı Ünsal Yunus Budak, "Bizim bu gezimizde yardımcı olan başta Tekman Belediye Başkanımız Mustafa Ergin olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Suat Sefil, okul müdürlerimiz ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Atalarımızın dediği gibi çok okuyan değil çok gezen bilir. Bizlerde bu büyüklerimizin sayesinde gezi yaparak daha değişik bilgilere sahip olacağız" dedi.

Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil tarafından uğurlandı.

Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Uzungöl ve Ayder ziyaretlerinde bulunacak öğrenciler iki gün sonar Erzurum'a dönecek. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Erzurum, Tekman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]