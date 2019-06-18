Tekmanlı öğrenciler Karadeniz turunda
1 saat önce
Erzurum'un Tekman İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
'un Tekman
İlçesinde başarılı öğrenciler öğretmenleri nezaretinde gezi programı ile ödüllendirildi.
Tekman İmam Hatip, Tekman Çok Porgramli Lise ve Tekman Anadolu Lisesin toplam 40 başarılı öğrenci 4 öğretmen refakatında doğu karadeniz gezisine çıktı.
İmam Hatip Lisesi öğrenci kafile başkanı Ünsal Yunus Budak, "Bizim bu gezimizde yardımcı olan başta Tekman Belediye Başkanımız Mustafa Ergin
olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Suat Sefil, okul müdürlerimiz ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Atalarımızın dediği gibi çok okuyan değil çok gezen bilir. Bizlerde bu büyüklerimizin sayesinde gezi yaparak daha değişik bilgilere sahip olacağız" dedi.
Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil tarafından uğurlandı. Bayburt
, Gümüşhane
, Trabzon
, Uzungöl
ve Ayder ziyaretlerinde bulunacak öğrenciler iki gün sonar Erzurum'a dönecek. - ERZURUM
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